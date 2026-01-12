СБУ викрила масштабну схему незаконного збуту трофейної зброї

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила та знешкодила злочинне угруповання, яке готувалося до незаконного продажу однієї з найбільших партій "трофейної" зброї за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє СБУ у Telegram у понеділок, 12 грудня.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

У результаті комплексних оперативних заходів на території Київської та Дніпропетровської областей правоохоронці запобігли спробі масштабної нелегальної торгівлі озброєнням. За даними слідства, зловмисники налагодили схему вивезення зброї з прифронтових районів, її відновлення та подальшого збуту представникам кримінального середовища.

Під час спецоперації було затримано організатора угруповання, двох його спільників, а також трьох осіб із кримінальним минулим, які безпосередньо брали участь у підготовці продажу засобів ураження.

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Серед вилученого арсеналу — 75 одиниць стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, 38 бойових гранат, понад 20 підривачів, два гранатомети та близько 13 тисяч набоїв різного калібру.

Слідчі встановили, що після прихованого транспортування зброї з фронтових територій її зберігали у спеціально облаштованих схронах. Для відновлення пошкоджених зразків учасники угруповання створили підпільні майстерні безпосередньо у власних домоволодіннях, а необхідні комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи.

Після приведення зброї у бойовий стан зловмисники почали шукати покупців. Потенційними клієнтами виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати озброєння для скоєння тяжких злочинів.

Правоохоронці викрили злочинну схему ще на етапі підготовки угоди. У межах контролю за вчиненням злочину всіх фігурантів затримали "на гарячому" — під час передачі бойових зразків.

Під час обшуків у підпільних цехах та за місцями проживання підозрюваних додатково вилучено велику кількість боєприпасів та значні суми готівки.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Розглядається питання щодо додаткової правової кваліфікації їхніх дій.



Правоохоронці вилучили зброю. Фото: СБУ

Вилучена зброя. Фото: СБУ

