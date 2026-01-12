Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ викрила масштабну схему незаконного збуту трофейної зброї

СБУ викрила масштабну схему незаконного збуту трофейної зброї

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 18:13
СБУ викрила масштабну схему незаконного збуту трофейної зброї
Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила та знешкодила злочинне угруповання, яке готувалося до незаконного продажу однієї з найбільших партій "трофейної" зброї за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє СБУ у Telegram у понеділок, 12 грудня.

Реклама
Читайте також:
СБУ викрила масштабну схему незаконного збуту трофейної зброї - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

У результаті комплексних оперативних заходів на території Київської та Дніпропетровської областей правоохоронці запобігли спробі масштабної нелегальної торгівлі озброєнням. За даними слідства, зловмисники налагодили схему вивезення зброї з прифронтових районів, її відновлення та подальшого збуту представникам кримінального середовища.

Під час спецоперації було затримано організатора угруповання, двох його спільників, а також трьох осіб із кримінальним минулим, які безпосередньо брали участь у підготовці продажу засобів ураження.

СБУ викрила масштабну схему незаконного збуту трофейної зброї - фото 2
Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Серед вилученого арсеналу — 75 одиниць стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, 38 бойових гранат, понад 20 підривачів, два гранатомети та близько 13 тисяч набоїв різного калібру.

Слідчі встановили, що після прихованого транспортування зброї з фронтових територій її зберігали у спеціально облаштованих схронах. Для відновлення пошкоджених зразків учасники угруповання створили підпільні майстерні безпосередньо у власних домоволодіннях, а необхідні комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи.

Після приведення зброї у бойовий стан зловмисники почали шукати покупців. Потенційними клієнтами виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати озброєння для скоєння тяжких злочинів.

Правоохоронці викрили злочинну схему ще на етапі підготовки угоди. У межах контролю за вчиненням злочину всіх фігурантів затримали "на гарячому" — під час передачі бойових зразків.

Під час обшуків у підпільних цехах та за місцями проживання підозрюваних додатково вилучено велику кількість боєприпасів та значні суми готівки.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Розглядається питання щодо додаткової правової кваліфікації їхніх дій.

СБУ викрила масштабну схему незаконного збуту трофейної зброї - фото 3
Правоохоронці вилучили зброю. Фото: СБУ
СБУ викрила масштабну схему незаконного збуту трофейної зброї - фото 4
Вилучена зброя. Фото: СБУ

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що у Краматорську будуть судити зрадника, який полював на HIMARS.

А до цього повідомлялось, що на Черкащини молодик підпалив залізничний об'єкт на замовлення росіян.

СБУ зброя поліція затримання правоохоронці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації