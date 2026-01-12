СБУ разоблачила масштабную схему незаконного сбыта трофейного оружия

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и обезвредила преступную группировку, которая готовилась к незаконной продаже одной из крупнейших партий "трофейного" оружия за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает СБУ в Telegram в понедельник, 12 декабря.

Детали дела

В результате комплексных оперативных мероприятий на территории Киевской и Днепропетровской областей правоохранители предотвратили попытку масштабной нелегальной торговли вооружением. По данным следствия, злоумышленники наладили схему вывоза оружия из прифронтовых районов, его восстановления и дальнейшего сбыта представителям криминальной среды.

Во время спецоперации были задержаны организатор группировки, два его сообщника, а также три человека с криминальным прошлым, которые непосредственно участвовали в подготовке продажи средств поражения.

Среди изъятого арсенала — 75 единиц стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова, 38 боевых гранат, более 20 взрывателей, два гранатомета и около 13 тысяч патронов различного калибра.

Следователи установили, что после скрытой транспортировки оружия с фронтовых территорий его хранили в специально оборудованных схронах. Для восстановления поврежденных образцов участники группировки создали подпольные мастерские непосредственно в собственных домовладениях, а необходимые комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы.

После приведения оружия в боевое состояние злоумышленники начали искать покупателей. Потенциальными клиентами оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать вооружение для совершения тяжких преступлений.

Правоохранители разоблачили преступную схему еще на этапе подготовки сделки. В рамках контроля за совершением преступления всех фигурантов задержали "на горячем" — во время передачи боевых образцов.

Во время обысков в подпольных цехах и по месту жительства подозреваемых дополнительно изъято большое количество боеприпасов и значительные суммы наличных.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Рассматривается вопрос о дополнительной правовой квалификации их действий.



