Україна
Полював на HIMARS для РФ — у Краматорську зрадник сяде за ґрати

Полював на HIMARS для РФ — у Краматорську зрадник сяде за ґрати

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 01:03
У Краматорську зрадник отримав 15 років тюрми — скидав РФ координати зброї ЗСУ
Система HIMARS. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

П'ятнадцять років за ґратами отримав житель Краматорська, який допомагав окупантам вираховувати українську артилерію. Суд визнав його винним у державній зраді.

Текст вироку офіційно оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Окрім тривалого ув'язнення, у засудженого конфіскують усе майно.

Деталі справи

Слідство встановило, що зловмисник працював системно. Ще у травні 2022 року він увійшов до складу російської агентурної мережі. Його кураторів цікавили конкретні цілі.

У жовтні того ж року чоловік передавав ворогу критично важливі дані. Він "зливав" через Telegram місця дислокації Сил оборони. Особливу увагу приділяв вогневим позиціям систем HIMARS поблизу Краматорська, Дружківки та Семенівки. Агент надсилав не просто текст, а скриншоти карт із точними позначками.

СБУ затримала шпигуна у квітні 2023 року. На судовому засіданні він категорично заперечував провину.

Обвинувачений вигадав історію про родинні зв'язки. Він стверджував, що листувався виключно з рідним братом, який живе в РФ і працює на будівництві. А карти з військовими об'єктами надсилав начебто лише для того, щоб родич знав, де він фізично перебуває.

Вирок суду

Судді цій версії не повірили. Докази говорили про інше: дії були послідовними та неодноразовими. Суд дійшов висновку, що чоловік свідомо допомагав агресору у підривній діяльності проти України. Тепер найближчі 15 років він проведе в колонії.

Нагадаємо, у Черкаської області молодик підпалив залізничний об'єкт і готувався до підриву мосту за завданням РФ. Йому вже обрали покарання.

А у Сумській області заочно засудили трьох українців, які приєдналися до російських військ. За скоєне їм призначали суворе покарання.

суд шпигунство держзрада Краматорськ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
