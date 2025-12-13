В Краматорске предатель получил 15 лет тюрьмы — сбрасывал РФ координаты оружия ВСУ

Охотился на HIMARS для РФ — в Краматорске предатель сядет надолго
Пятнадцать лет за решеткой получил житель Краматорска, который помогал оккупантам вычислять украинскую артиллерию. Суд признал его виновным в государственной измене.
Текст приговора официально обнародовали в Едином реестре судебных решений.
Кроме длительного заключения, у осужденного конфискуют все имущество.
Детали дела
Следствие установило, что злоумышленник работал системно. Еще в мае 2022 года он вошел в состав российской агентурной сети. Его кураторов интересовали конкретные цели.
В октябре того же года мужчина передавал врагу критически важные данные. Он "сливал" через Telegram места дислокации Сил обороны. Особое внимание уделял огневым позициям систем HIMARS вблизи Краматорска, Дружковки и Семеновки. Агент присылал не просто текст, а скриншоты карт с точными отметками.
СБУ задержала шпиона в апреле 2023 года. На судебном заседании он категорически отрицал вину.
Обвиняемый придумал историю о родственных связях. Он утверждал, что переписывался исключительно с родным братом, который живет в РФ и работает на стройке. А карты с военными объектами присылал якобы только для того, чтобы родственник знал, где он физически находится.
Приговор суда
Судьи этой версии не поверили. Доказательства говорили о другом: действия были последовательными и неоднократными. Суд пришел к выводу, что мужчина сознательно помогал агрессору в подрывной деятельности против Украины. Теперь ближайшие 15 лет он проведет в колонии.
