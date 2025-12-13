В Краматорске предатель получил 15 лет тюрьмы — сбрасывал РФ координаты оружия ВСУ

Система HIMARS. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Пятнадцать лет за решеткой получил житель Краматорска, который помогал оккупантам вычислять украинскую артиллерию. Суд признал его виновным в государственной измене.

Текст приговора официально обнародовали в Едином реестре судебных решений.

Кроме длительного заключения, у осужденного конфискуют все имущество.

Детали дела

Следствие установило, что злоумышленник работал системно. Еще в мае 2022 года он вошел в состав российской агентурной сети. Его кураторов интересовали конкретные цели.

В октябре того же года мужчина передавал врагу критически важные данные. Он "сливал" через Telegram места дислокации Сил обороны. Особое внимание уделял огневым позициям систем HIMARS вблизи Краматорска, Дружковки и Семеновки. Агент присылал не просто текст, а скриншоты карт с точными отметками.

СБУ задержала шпиона в апреле 2023 года. На судебном заседании он категорически отрицал вину.

Обвиняемый придумал историю о родственных связях. Он утверждал, что переписывался исключительно с родным братом, который живет в РФ и работает на стройке. А карты с военными объектами присылал якобы только для того, чтобы родственник знал, где он физически находится.

Приговор суда

Судьи этой версии не поверили. Доказательства говорили о другом: действия были последовательными и неоднократными. Суд пришел к выводу, что мужчина сознательно помогал агрессору в подрывной деятельности против Украины. Теперь ближайшие 15 лет он проведет в колонии.

Напомним, в Черкасской области молодой человек поджег железнодорожный объект и готовился к подрыву моста по заданию РФ. Ему уже избрали наказание.

А в Сумской области заочно осудили трех украинцев, которые присоединились к российским войскам. За содеянное им назначали суровое наказание.