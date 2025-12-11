На Черкащині молодик заклав під міст вибухівку — що вирішив суд

Чоловік на мосту. Фото ілюстративне: freepik.com

У Смілі Черкаської області 25-річний молодик підпалив залізничний об'єкт і готувався до підриву мосту. Йому вже обрали покарання.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, на початку січня поточного року фігурант, діючи на замовлення куратора, особу якого ще не встановили, підпалив кабельну шафу на об'єкті критичної інфраструктури АТ "Укрзалізниця". Унаслідок займання зазнало пошкоджень обладнання — порушилася логістика залізниці. Наступним завданням диверсанта було виготовлення вибухової речовини та встановлення її під мостом. Коли порушник заклав під бетонний шляхопровід близько чотирьох кілограмів вибухівки, його затримали правоохоронці.

Рішення суду

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. За диверсійну діяльність і незаконне виготовлення вибухової речовини йому призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення та конфіскації майна.

