Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Диверсант хотів підірвати міст — як його покарав суд

Диверсант хотів підірвати міст — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 01:03
На Черкащині молодик заклав під міст вибухівку — що вирішив суд
Чоловік на мосту. Фото ілюстративне: freepik.com

У Смілі Черкаської області 25-річний молодик підпалив залізничний об'єкт і готувався до підриву мосту. Йому вже обрали покарання.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомили в Черкаській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, на початку січня поточного року фігурант, діючи на замовлення куратора, особу якого ще не встановили, підпалив кабельну шафу на об'єкті критичної інфраструктури АТ "Укрзалізниця". Унаслідок займання зазнало пошкоджень обладнання — порушилася логістика залізниці. Наступним завданням диверсанта було виготовлення вибухової речовини та встановлення її під мостом. Коли порушник заклав під бетонний шляхопровід близько чотирьох кілограмів вибухівки, його затримали правоохоронці. 

Рішення суду 

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. За диверсійну діяльність і незаконне виготовлення вибухової речовини йому призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення та конфіскації майна.

Нагадаємо, на Кіровоградщині військовий привіз із фронту та зберігав вибухівки. Його засудили до іспитового строку.

Також ми повідомляли, що на Сумщині троє українців долучилися до російського війська. Зрадникам заочно призначили покарання: 15 років в'язниці та конфіскацію майна.

теракт суд міст Укрзалізниця диверсія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації