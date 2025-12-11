Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Диверсант хотел подорвать мост — как его наказал суд

Диверсант хотел подорвать мост — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 01:03
В Черкасской области молодой человек заложил под мост взрывчатку — что решил суд
Мужчина на мосту. Фото иллюстративное: freepik.com

В Смеле Черкасской области 25-летний молодой человек поджег железнодорожный объект и готовился к подрыву моста. Ему уже избрали наказание.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в начале января текущего года фигурант, действуя по заказу куратора, личность которого еще не установили, поджег кабельный шкаф на объекте критической инфраструктуры АО "Укрзализныця". В результате возгорания было повреждено оборудование — нарушилась логистика железной дороги. Следующей задачей диверсанта было изготовление взрывчатого вещества и установка его под мостом. Когда нарушитель заложил под бетонный путепровод около четырех килограммов взрывчатки, его задержали правоохранители.

Решение суда

Во время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей. За диверсионную деятельность и незаконное изготовление взрывчатого вещества ему назначили наказание в виде 15 лет заключения и конфискации имущества.

Напомним, на Кировоградщине военный привез с фронта и хранил взрывчатку. Его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что на Сумщине трое украинцев присоединились к российскому войску. Предателям заочно назначили наказание: 15 лет тюрьмы и конфискацию имущества.

теракт суд мост Укрзализныця диверсия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации