В Черкасской области молодой человек заложил под мост взрывчатку — что решил суд

В Смеле Черкасской области 25-летний молодой человек поджег железнодорожный объект и готовился к подрыву моста. Ему уже избрали наказание.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в начале января текущего года фигурант, действуя по заказу куратора, личность которого еще не установили, поджег кабельный шкаф на объекте критической инфраструктуры АО "Укрзализныця". В результате возгорания было повреждено оборудование — нарушилась логистика железной дороги. Следующей задачей диверсанта было изготовление взрывчатого вещества и установка его под мостом. Когда нарушитель заложил под бетонный путепровод около четырех килограммов взрывчатки, его задержали правоохранители.

Решение суда

Во время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей. За диверсионную деятельность и незаконное изготовление взрывчатого вещества ему назначили наказание в виде 15 лет заключения и конфискации имущества.

Напомним, на Кировоградщине военный привез с фронта и хранил взрывчатку. Его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что на Сумщине трое украинцев присоединились к российскому войску. Предателям заочно назначили наказание: 15 лет тюрьмы и конфискацию имущества.