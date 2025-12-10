Суд назначил испытательный срок военному, который незаконно хранил взрывчатку

Судья. Фото: Freepik

В Кировоградской области судили военного, который привез с фронта взрывные устройства и хранил их. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2025 года мужчина, находясь на передовой в Донецкой области, нашел три самодельных взрывных устройства. Он доставил их в свой дом в селе Куцеволовка Онуфриевской общины Александрийского района Кировоградской области и держал там без какого-либо уведомления органов власти.

Правоохранители обнаружили спрятанную взрывчатку 14 июля 2025 года.

При рассмотрении дела мужчина полностью признал вину, раскаялся и подтвердил, что привез боеприпасы с позиций и хранил их дома.

Решение суда

Онуфриевский районный суд Кировоградской области отметил, что к смягчающим обстоятельствам отнес раскаяние обвиняемого, его сотрудничество со следствием и признание вины. Отягчающих факторов по делу не установили, поэтому мужчине назначили три года лишения свободы, однако освободили от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год. В этот период он обязан периодически появляться в орган пробации для регистрации и информировать об изменении места жительства, места работы или учебы.

