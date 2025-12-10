Суд призначив іспитовий термін військовому, який незаконно зберігав вибухівку

Суддя. Фото: Freepik

У Кіровоградській області судили військового, який призів з фронту вибухові пристрої та зберігав їх. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2025 року чоловік, перебуваючи на передовій у Донецькій області, знайшов три саморобні вибухові пристрої. Він доправив їх до свого помешкання в селі Куцеволівка Онуфріївської громади Олександрійського району Кіровоградської області та тримав там без будь-якого повідомлення органів влади.

Правоохоронці виявили сховану вибухівку 14 липня 2025 року.

Під час розгляду справи чоловік повністю визнав провину, розкаявся та підтвердив, що привіз боєприпаси з позицій і зберігав їх удома.

Рішення суду

Онуфріївський районний суд Кіровоградської області зазначив, що до пом’якшувальних обставин відніс каяття обвинуваченого, його співпрацю зі слідством та визнання провини. Обтяжувальних факторів у справі не встановили, тож чоловікові призначили три роки позбавлення волі, однак звільнили від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. У цей період він зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації для реєстрації та інформувати про зміну місця проживання, місця роботи або навчання.

