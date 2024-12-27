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СБУ викрила агента РФ, який готував диверсію на Укрзалізниці

27 грудня 2024 15:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Агент РФ планував підірвати залізницю - деталі підготовки диверсії
Затримання агента. Фото: СБУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Служба безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу ворога. Учасники мали організувати масове сходження потягів Укрзалізниці з колій.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю 27 грудня.

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Учасники агентурної мережі повинні були на "замовлення" здійснити серію підривів залізничних колій, через які постачають на фронт озброєння і техніку для ЗСУ. Контррозвідка випередила ворожого агента, який створив саморобний гальмівний "башмак", що спричинив би сходження ешелону з боєприпасами.

Агент готував диверсію на залізниці
Обшуки в агента. Фото: СБУ
Українець на замовлення РФ хотів підірвати залізницю
Знайдена камера. Фото: СБУ

Для фіксації на відео він розмістив навколо залізниці декілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд. Завербованим зловмисником виявився мешканець Рівного, який працював на 316-й розвідцентр ГРУ.

До мережі входило ще двоє зрадників, які наразі переховуються в Криму. Організатором є 43-річний Роман Якимчук, а "зв’язковим", який шукав агентів та ставив завдання — колишній український правоохоронець Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво. 

За гроші мешканець Рівного планував зірвати постачання ЗСУ
Речі, знайдені під час обшуку. Фото: СБУ

СБУ повідомила фігурантам про підозри: двом заочно, а затриманий виконавець перебуває під вартою — йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Харківській області від початку повномасштабного вторгнення Росії виявили близько 1 000 посібників Росії.

Також в Україні судили ще шістьох зрадників, які добровільно воювали на боці Росії. Їм призначили по 15 років ув'язнення.

російські війська Укрзалізниця ЗСУ ФСБ війна в Україні потяг

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16:37 Україна обмежила удари вглиб Росії — названо причини

16:29 Фантомні діти за 1 тис. доларів — ухилянтська схема на Одещині

16:22 Криптовалютний ажіотаж — що буде з курсом біткоїна у 2025 році

16:19 Довічні доплати до пенсії — кому з українців призначають

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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