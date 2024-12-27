Агент РФ планировал взорвать железную дорогу - детали подготовки диверсии

Задержание агента. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть врага. Участники должны были организовать массовое схождение поездов Укрзализныци с путей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу 27 декабря.

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Участники агентурной сети должны были по "заказу" осуществить серию подрывов железнодорожных путей, через которые поставляют на фронт вооружение и технику для ВСУ. Контрразведка опередила вражеского агента, создавшего самодельный тормозной "башмак", который должен был спровоцировать схождение эшелона с боеприпасами.

Обыски у агента. Фото: СБУ

Найденная камера. Фото: СБУ

Для фиксации на видео он разместил вокруг железной дороги несколько камер, замаскированных под видом птичьих гнезд. Завербованным злоумышленником оказался житель Ровного, который работал на 316-й разведцентр ГРУ.

В сеть входили еще два предателя, которые сейчас скрываются в Крыму. Организатором является 43-летний Роман Якимчук, а "связным", который искал агентов и ставил задачу, — бывший украинский правоохранитель Александр Игнатьев, которого в 2014 году уволили за коррупцию и пьянство.

Вещи, найденные при обыске. Фото: СБУ

СБУ сообщила фигурантам о подозрениях: двоим заочно, а задержанный исполнитель находится под стражей — ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России обнаружили около 1 000 пособников России.

Также в Украине судили еще шестерых предателей, добровольно воевавших на стороне России. Им назначили по 15 лет заключения.