В Україні судили шістьох громадян, які воювали в лавах ЗС РФ

Окупанти. Фото: росЗМІ

В Україні судили ще шістьох зрадників, які воювали на боці Росії. Один з них вдруге потрапив в полон до Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 25 грудня.

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СБУ зібрала докази проти ще шістьох зрадників, які воювали проти українських військ на Донеччині — намагалися прорвати оборону на Покровському і Торецькому напрямках. Восени цього року вони потрапили у полон, а один з них уже вдруге. Вперше це сталося ще у 2022 році, але тоді чоловіка майже відразу обміняли.

"Цього разу Сили оборони схопили бойовика після того, як рашисти залишили його одного без боєприпасів на полі бою", — йдеться у повідомленні.

Так, за матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив зрадникам покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Усі засуджені є мешканцями окупованих територій Донеччини та добровільно приєдналися до ЗС РФ.

Серед зловмисників колишній співробітник "Беркуту", який у 2014 році брав участь у боях проти сил АТО. А після початку повномасштабної війни він був командиром розвідувального відділення сьомої мотострілецької бригади РФ, брав участь у захопленні Світлодарська і штурмував Торецьк.

Інший засуджений був працівником Горлівського локомотивного депо та у березні 2023 року уклав контракт з міноборони РФ, де служив кулеметником першої окремої мотострілецької бригади. Третій зрадник потрапив у полон під час бою в районі селища Дачне у складі 132-ї мотострілецької бригади, а решта троє — воювали у лавах першого армійського корпусу та атакували позиції ЗСУ під селищем Нью-Йорк..

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ за два роки викрила 93 російські агентурні мережі. До їхнього складу входили навіть депутати та чинні військовослужбовці.

Також СБУ затримала мешканку Миколаєва, яка знімала наслідки російських обстрілів міста. Відео вона надсилала російським пропагандистам.