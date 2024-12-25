Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Україні засудили шістьох зрадників, які воювали на боці РФ arrow

В Україні засудили шістьох зрадників, які воювали на боці РФ

25 грудня 2024 17:51
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні судили шістьох громадян, які воювали в лавах ЗС РФ
Окупанти. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні судили ще шістьох зрадників, які воювали на боці Росії. Один з них вдруге потрапив в полон до Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 25 грудня.

Читайте також:

Вироки для зрадників

СБУ зібрала докази проти ще шістьох зрадників, які воювали проти українських військ на Донеччині — намагалися прорвати оборону на Покровському і Торецькому напрямках. Восени цього року вони потрапили у полон, а один з них уже вдруге. Вперше це сталося ще у 2022 році, але тоді чоловіка майже відразу обміняли.

"Цього разу Сили оборони схопили бойовика після того, як рашисти залишили його одного без боєприпасів на полі бою", — йдеться у повідомленні.

Так, за матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив зрадникам покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Усі засуджені є мешканцями окупованих територій Донеччини та добровільно приєдналися до ЗС РФ.

Серед зловмисників колишній співробітник "Беркуту", який у 2014 році брав участь у боях проти сил АТО. А після початку повномасштабної війни він був командиром розвідувального відділення сьомої мотострілецької бригади РФ, брав участь у захопленні Світлодарська і штурмував Торецьк.

Інший засуджений був працівником Горлівського локомотивного депо та у березні 2023 року уклав контракт з міноборони РФ, де служив кулеметником першої окремої мотострілецької бригади. Третій зрадник потрапив у полон під час бою в районі селища Дачне у складі 132-ї мотострілецької бригади, а решта троє — воювали у лавах першого армійського корпусу та атакували позиції ЗСУ під селищем Нью-Йорк..

null
Скриншот допису СБУ
null
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ за два роки викрила 93 російські агентурні мережі. До їхнього складу входили навіть депутати та чинні військовослужбовці.

Також СБУ затримала мешканку Миколаєва, яка знімала наслідки російських обстрілів міста. Відео вона надсилала російським пропагандистам. 

СБУ російські війська держзрада окупанти війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

18:22 Польща змінює розмір виплат українцям — яка нова сума

18:12 В Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки відключень

19:05 Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

18:22 Польща змінює розмір виплат українцям — яка нова сума

18:12 В Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки відключень

18:12 Лікарняні виплати для педагогів в Україні — що обурює вчителів

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні