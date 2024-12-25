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В Украине осудили шестерых предателей, воевавших на стороне РФ

25 декабря 2024 17:51
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине судили шестерых граждан, воевавших в рядах ВС РФ
Оккупанты. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине судили еще шестерых предателей, которые воевали на стороне России. Один из них второй раз попал в плен к Силам обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 25 декабря.

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СБУ собрала доказательства против еще шести предателей, которые воевали против украинских войск в Донецкой области — пытались прорвать оборону на Покровском и Торецком направлениях. Осенью этого года они попали в плен, а один из них уже второй раз. Впервые это произошло еще в 2022 году, но тогда мужчину почти сразу обменяли.

"На этот раз Силы обороны схватили боевика после того, как рашисты оставили его одного без боеприпасов на поле боя", — говорится в сообщении.

Так, по материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил предателям наказание в виде 15 лет лишения свободы. Все осужденные являются жителями оккупированных территорий и добровольно присоединились к ВС РФ.

Среди злоумышленников бывший сотрудник "Беркута", участвовавший в 2014 году в боях против сил АТО. А после начала полномасштабной войны он был командиром разведывательного отделения седьмой мотострелковой бригады РФ, участвовал в захвате Светлодарска и штурмовал Торецк.

Другой осужденный был работником Горловского локомотивного депо и в марте 2023 заключил контракт с минобороны РФ, где служил пулеметчиком первой отдельной мотострелковой бригады. Третий предатель попал в плен во время боя в районе поселка Дачное в составе 132-й мотострелковой бригады, а остальные трое воевали в рядах первого армейского корпуса и атаковали позиции ВСУ под поселком Нью-Йорк.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ за два года разоблачила 93 российских агентурных сетей. В их состав входили даже депутаты и действующие военнослужащие.

Также СБУ задержала жительницу Николаева, которая снимала последствия российских обстрелов города. Видео она отправляла российским пропагандистам.

СБУ российские войска госизмена оккупанты война в Украине

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