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СБУ та Нацполіція викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації в Україні

22 жовтня 2024 19:54
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Україні ліквідували дві схеми ухилення від мобілізації
Слідчі дії. Фото: СБУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією виявила та ліквідувала дві схеми ухилення від мобілізації. У рамках операцій, що проходили у Києві та Вінницькій області, затримано кількох осіб, серед яких адвокат, представник військово-лікарської комісії та шахрай, який видавав себе за українського добровольця.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 22 жовтня.

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Деталі справи

Зловмисники пропонували свої послуги ухилянтам, обіцяючи уникнути призову через підроблені документи. Вартість "послуг" становила від 6 до 10 тисяч доларів США, залежно від терміновості та типу схеми.

У Києві був викритий 32-річний чоловік, який обіцяв фейкове працевлаштування у добровольчому формуванні, гарантувавши ухилянтам безперешкодний виїзд за кордон під виглядом службового відрядження. Він представлявся військовим, хоч не мав жодного відношення до ЗСУ. СБУ затримала його під час передачі грошей в одному з кафе столиці.

У Вінницькій області затримано адвокатку та члена місцевої ВЛК, які торгували фальшивими довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Всі затримані вже отримали підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання діяльності ЗСУ та службове підроблення. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Слідчі дії. Фото: СБУ
Слідчі дії. Фото: СБУ
Слідчі дії. Фото: СБУ
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
Слідчі дії. Фото: СБУ
Слідчі дії. Фото: СБУ
Вилучені речові докази. Фото: СБУ
Вилучені речові докази. Фото: СБУ

Раніше Служба безпеки України затримала посадовця компанії "Укренерго". Він виправдовував воєнні злочини окупантів та заперечував державність України.

Також ми писали, що правоохоронці затримали російських агентів, які коригували ракетні удари по Полтавській та Сумській областях за допомогою відеоспостереження. 

Україна Київ поліція ВЛК СБУ Вінницька область

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