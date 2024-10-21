В Україні затримали сім ділків, які торгували трофейною зброєю росіян

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла незаконному продажу трофейної зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах країни. Внаслідок комплексних заходів, проведених у Дніпрі, Закарпатті, Тернопільщині та Житомирщині, затримано семеро ділків.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 21 жовтня.

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Деталі справи

Серед вилучених предметів — російські гранатомети "Джміль", автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.

Затриманий ділок. Фото: СБУ

У Дніпрі було затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх бойових дій на сході України для продажу кримінальним елементам. Зловмисник облаштував схрон для озброєння на території своєї СТО.

На Закарпатті затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу, зберігаючи їх у підземному тайнику неподалік свого будинку.

У Тернопільській області виявлено двох ділків, які пропонували трофейну зброю через інтернет-форуми, надсилаючи "замовлення" поштою, як "автозапчастини".

На Житомирщині затримано трьох мешканців Коростеня, які, перебуваючи як "волонтери" у зонах бойових дій, вивозили зброю для подальшого продажу через кримінальні зв'язки.

Затримання ділка. Фото: СБУ

За матеріалами СБУ, затриманим повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Всі ділки перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Вилучені боєприпаси. Фото: СБУ

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Конфіскована зброя. Фото: СБУ

Знайдена зброя. Фото: СБУ

Вилучені гранати. Фото: СБУ

Раніше Служба безпеки України затримала посадовця компанії "Укренерго". Він виправдовував воєнні злочини окупантів та заперечував державність України.

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