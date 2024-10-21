В Украине задержали семь дельцов, торговавших трофейным оружием россиян

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила незаконную продажу трофейного оружия и боеприпасов в четырех регионах страны. В результате комплексных мероприятий, проведенных в Днепре, Закарпатье, Тернопольщине и Житомирщине, задержаны семь дельцов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 21 октября.

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Среди изъятых предметов — российские гранатометы "Джмиль", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

Задержанный делец. Фото: СБУ

В Днепре был задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боевых действий на востоке Украины для продажи уголовным элементам. Злоумышленник обустроил схрон для вооружения на территории своей СТО.

На Закарпатье задержан 50-летний житель Берегово, который пытался продать автоматическое оружие, боевые гранаты и большую партию тротила, храня их в подземном тайнике недалеко от своего дома.

В Тернопольской области обнаружены два дельца, предлагавшие трофейное оружие через интернет-форумы, отправляя "заказ" по почте, как "автозапчасти".

На Житомирщине задержаны три жителя Коростеня, которые, находясь как "волонтеры" в зонах боевых действий, вывозили оружие для дальнейшей продажи из-за уголовных связей.

Задержание дельца. Фото: СБУ

По материалам СБУ, задержанным сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Все дельцы находятся под стражей, им грозит до семи лет заключения.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Изъятые боеприпасы. Фото: СБУ

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Конфискованное оружие. Фото: СБУ

Обнаруженое оружие. Фото: СБУ

Изъятые гранаты. Фото: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины задержала чиновника компании "Укрэнерго". Он оправдывал военные преступления оккупантов и отрицал государственность Украины.

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