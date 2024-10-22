В Украине ликвидировали две схемы уклонения от мобилизации

Следственные действия. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией нашла и ликвидировала две схемы уклонения от мобилизации. В рамках операций, проходивших в Киеве и Винницкой области, задержаны несколько человек, среди которых адвокат, представитель военно-врачебной комиссии и мошенник, выдававший себя за украинского добровольца.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 22 октября.

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Злоумышленники предлагали свои услуги уклонистам, обещая избежать призыва из-за поддельных документов. Стоимость "услуг" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США в зависимости от срочности и типа схемы.

В Киеве был разоблачен 32-летний мужчина, обещавший фейковое трудоустройство в добровольческом формировании, гарантировав уклонистам беспрепятственный выезд за границу под видом служебной командировки. Он представлялся военным, хотя не имел никакого отношения к ВСУ. СБУ задержала его при передаче денег в одном из кафе столицы.

В Винницкой области задержана адвокат и член местной ВЛК, которые торговали фальшивыми справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Все задержанные уже получили подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за препятствование деятельности ВСУ и служебный подлог. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия. Фото: СБУ

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Следственные действия. Фото: СБУ

Изъятые вещественные доказательства. Фото: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины задержала чиновника компании "Укрэнерго". Он оправдывал военные преступления оккупантов и отрицал государственность Украины.

Также мы писали, что правоохранители задержали российских агентов, корректировавших ракетные удары по Полтавской и Сумской областям с помощью видеонаблюдения.