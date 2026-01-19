СБУ у 2025 році знищила ППО РФ на мільярди доларів

Підліт дрона до радару наведення комплексу С-400 "Тріумф". Фото: кадр з відео

Підрозділи Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у 2025 році завдали масштабних втрат російській системі протиповітряної оборони. За оцінками, загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника сягає близько 4 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ системно знищують техніку ППО в Росії

Як повідомляється, далекобійні удари спецпризначенців Служба безпеки України були спрямовані по ключових елементах ешелонованої ППО РФ. У результаті уражень зафіксовано знищення або втрату боєздатності низки зенітних систем різних класів, зокрема комплексів С-300, С-350 і С-400, зенітних ракетних комплексів "Бук" у модифікаціях М1 і М2, а також "Панцир-С1" і "Панцир-С2". Під удари також потрапили комплекси "Тор" у версіях М1, М2 та М3.

Окрім ракетних систем, суттєвих втрат зазнали й російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення, без яких робота ППО є неможливою.

Серед уражених об’єктів — радіолокаційні станції типу 55Ж6У "Небо-У" і "Небо-М", РЛС "Подльот", "Ніобій", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЕ", а також радари, що входять до складу зенітних комплексів "Бук", С-300 і С-400. Повідомляється й про ураження радара 92Н6 та інших елементів систем наведення.

У СБУ зазначають, що така робота має системний результат. Завдяки виведенню з ладу радарів і пускових установок українським силам вдалося створити "вікна" в багатошаровій системі ППО РФ. Це натомість забезпечило безпечні маршрути для українських далекобійних безпілотників углиб ворожого тилу.

Саме через ці коридори українські дрони можуть бити по військових базах, складах боєприпасів, аеродромах та інших важливих військових об'єктах противника, суттєво знижуючи його оборонні та наступальні спроможності.

