СБУ продырявила ПВО РФ — сколько установок уничтожили в 2025 году

Дата публикации 19 января 2026 12:40
СБУ в 2025 году уничтожила ПВО РФ на миллиарды долларов
Подлет дрона к радару наведения комплекса С-400 "Триумф". Фото: кадр из видео

Подразделения Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году нанесли масштабные потери российской системе противовоздушной обороны. По оценкам, общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника достигает около 4 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также:

СБУ системно уничтожают технику ПВО в России

Как сообщается, дальнобойные удары спецназовцев Служба безопасности Украины были направлены по ключевым элементам эшелонированной ПВО РФ. В результате поражений зафиксировано уничтожение или потерю боеспособности ряда зенитных систем различных классов, в частности комплексов С-300, С-350 и С-400, зенитных ракетных комплексов "Бук" в модификациях М1 и М2, а также "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2". Под удары также попали комплексы "Тор" в версиях М1, М2 и М3.

Кроме ракетных систем, существенные потери понесли и российские средства радиолокационной разведки и наведения, без которых работа ПВО невозможна.

Среди пораженных объектов - радиолокационные станции типа 55Ж6У "Небо-У" и "Небо-М", РЛС "Подлет", "Ниобий", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЭ", а также радары, входящие в состав зенитных комплексов "Бук", С-300 и С-400. Сообщается и о поражении радара 92Н6 и других элементов систем наведения.

В СБУ отмечают, что такая работа имеет системный результат. Благодаря выведению из строя радаров и пусковых установок украинским силам удалось создать "окна" в многослойной системе ПВО РФ. Это взамен обеспечило безопасные маршруты для украинских дальнобойных беспилотников вглубь вражеского тыла.

Именно через эти коридоры украинские дроны могут бить по военным базам, складам боеприпасов, аэродромам и другим важным военным объектам противника, существенно снижая его оборонительные и наступательные возможности.

Напомним, недавно дроны СБУ нанесли успешный удар по российскому арсеналу и нефтебазе.

Также в ГУР обнародовали исчерпывающую информацию о деталях российского дрона "Герань-5". Оказалось, что существенное количество запчастей происходит из КНР, США и Германии.

СБУ российские войска военная техника ПВО РЭБ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
