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СБУ оголосила підозру протоієрею РПЦ із Криму, який постачає ударні дрони для росіян

21 грудня 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ оголосила підозру протоієрею РПЦ із Криму, який постачає ударні дрони для росіян
Керівник військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ Дмитро Кротков. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України оголосила підозру протоієрею РПЦ із тимчасово окупованого Криму Дмитру Кроткову. Він займається постачанням ударних дронів російським загарбникам.

Про це повідомляє СБУ.

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Чим займається протоієрей РПЦ

СБУ зібрала доказову базу на протоієрея Дмитра Кроткова — керівника військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ, який сприяє збройній агресії РФ проти України.

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Допис СБУ. Фото: t.me/SBUkr

"Перебуваючи на тимчасово захопленому півострові, він організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, що воюють проти Сил оборони України. За даними слідства, "благодійні внески" надходять на рахунки так званого "спеціального гуманітарного центру" місцевої громади РПЦ, який очолив Кротков", — йдеться у повідомленні.

Одержані кошти фігурант використовує для оптової закупівлі ударних дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць для російських окупантів.

СБУ встановила, що придбану продукцію Кротков особисто відвозив підрозділам військ РФ, які дислоковані на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

До того ж під час перебування на лінії фронту фігурант разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку росіян та "благословляв" їх на вбивства українців.

У червні 2023 року після підриву окупантами Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонської області. Там він "проповідував" наративи Кремля щодо "причин" надзвичайної події. Таким чином, фігурант намагався штучно дискредитувати українських військових.

Коротков також є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Соловйова.

"Як встановило розслідування, фігурант підтримав російських загарбників ще під час захоплення Криму. Тоді він був настоятелем храму УПЦ (МП) у Сімферополі й разом з окупантами намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне", — йдеться у повідомленні.

Тоді клірик у гучномовець закликав українських воїнів здатися та перейти на бік РФ. За це він отримав "посаду" у так званій Кримській митрополії РПЦ.

Підозра фігуранту

Слідчі СБУ повідомили Дмитру Кроткову про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Оскільки зловмисник наразі переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за злочини.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана. Там зазначили, що він зник 10 жовтня цього року. 

Також ми писали, що в Україні засудили ще двох поплічників РФ, які перейшли на бік ворога під час окупації Харківщини. Зокрема, вони допомагали окупантам відбирати їжу у людей та "зливали" інформацію про переміщення Сил оборони. 

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