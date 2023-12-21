СБУ объявила подозрение протоиерею РПЦ из Крыма, поставляющего ударные дроны для россиян

Руководитель военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ Дмитрий Кротков. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины объявила подозрение протоиерею РПЦ из временно оккупированного Крыма Дмитрию Кроткову. Он занимается поставкой ударных дронов российским захватчикам.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ собрала доказательную базу на протоиерея Дмитрия Кроткова — руководителя военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ, способствующего вооруженной агрессии РФ против Украины.

Пост СБУ. Фото: t.me/SBUkr

"Находясь на временно захваченном полуострове, он организовал сбор средств на нужды оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны Украины. По данным следствия, "благотворительные взносы" поступают на счета так называемого "специального гуманитарного центра" местной громады РПЦ, который возглавил Кротков", — говорится в сообщении.

Полученные средства фигурант использует для оптовой закупки ударных дронов, тепловизоров, портативных радиостанций и антидроновых ружей для российских оккупантов.

СБУ установила, что приобретенную продукцию Кротков лично отвозил подразделениям войск РФ, дислоцированных на передовой в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

К тому же во время пребывания на линии фронта фигурант вместе с другими клириками РПЦ освящал боевую технику россиян и "благословлял" их на убийства украинцев.

В июне 2023 года после подрыва оккупантами Каховской ГЭС Кротков приезжал в пострадавшие районы левобережья Херсонской области. Там он "проповедовал" нарративы Кремля по поводу "причин" чрезвычайного происшествия. Таким образом, фигурант пытался искусственно дискредитировать украинских военных.

Коротков также является частым гостем в телеэфирах российского пропагандиста Соловьева.

"Как установило расследование, фигурант поддержал российских захватчиков еще во время захвата Крыма. Тогда он был настоятелем храма УПЦ (МП) в Симферополе и вместе с оккупантами пытался блокировать бригаду береговой обороны ВСУ в селе Перевальное", — говорится в сообщении.

Тогда клирик в громкоговоритель призывал украинских воинов сдаться и перейти на сторону РФ. За это он получил "должность" в так называемой Крымской митрополии РПЦ.

Подозрение фигуранту

Следователи СБУ сообщили Дмитрию Кроткову о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности за преступления.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана. Там отметили, что он пропал 10 октября этого года.

Также мы писали, что в Украине осудили еще двух приспешников РФ, перешедших на сторону врага во время оккупации Харьковской области. В частности, они помогали оккупантам отбирать еду у людей и "сливали" информацию о перемещении Сил обороны.