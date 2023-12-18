Скоригували ракети РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі — СБУ затримали агентів ФСБ

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та знешкодила мережу ФСБ, яка 18 жовтня скоригувала ворожі ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі. Ватажку агентури загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що в результаті спецоперації в Запоріжжі затримали керівника ворожої групи, який 18 жовтня цього року "навів" російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п'ять людей загинуло, ще п'ять — отримали важкі поранення.

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

"Резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник запорізького "клубу воєнної реконструкції", який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій. У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті", — йдеться у повідомленні.

Для того, аби таємно спілкуватися з російською спецслужбою, ворожий агент обрав собі псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої додав чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.

Листування колаборанта з ворогом. Фото: СБУ

Листування колаборанта з ворогом. Фото: СБУ

Листування колаборанта з ворогом. Фото: СБУ 1 / 3

За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.

Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до ФСБ через "зв’язкового" одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Яке покарання чекає на зрадника

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили "Палестинцю" про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадуємо, вночі 18 жовтня окупанти обстріляли будинок у Запоріжжі, використовуючи для цього балістичне озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та зниклі безвісти. А за даними ДСНС, існує загроза обвалу будівлі.

Загалом, внаслідок удару було пошкоджено 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади. Окрім того, ракета влучила в легендарний футбольний стадіон "Торпедо". Постраждали комунікації арени та спортзал, у якому вибило вікна.

Згодом у поліції показали відео перших хвилин після російського удару по Запоріжжю.