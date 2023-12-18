Скорректировали ракеты РФ по многоэтажке в Запорожье — СБУ задержали агентов ФСБ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила сеть ФСБ, которая 18 октября скорректировала вражеские ракеты по многоэтажке в Запорожье. Главарю агентуры грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что в результате спецоперации в Запорожье задержан руководитель вражеской группы, который 18 октября этого года "навел" российские ракеты на многоквартирный дом в центре города. В ту ночь в результате вражеского обстрела пять человек погибли, еще пять — получили тяжелые ранения.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

"Резидентом российской агентуры оказался местный житель, представитель запорожского "клуба военной реконструкции", объединяющий ценителей воспроизведения исторических событий, в том числе военных баталий. В середине октября 2023 года его дистанционно завербовала ФСБ для проведения разведывательного", — говорится в сообщении.

Для того чтобы тайно общаться с российской спецслужбой, вражеский агент выбрал себе псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в популярном мессенджере. Чтобы обеспечить выполнение вражеских задач, он сформировал собственную группу информаторов, в которую добавил четырех местных жителей, включая своих родственников.

Переписка коллаборанта с врагом. Фото: СБУ

Переписка коллаборанта с врагом. Фото: СБУ

Переписка коллаборанта с врагом. Фото: СБУ 1/3 _ 3

По данным следствия, они разведывали места базирования сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилищной инфраструктуры и промышленных объектов. Для сбора разведданных информаторы обходили местность или выезжали на объекты и производили их фото- и видеофиксацию на камеры собственных телефонов.

Полученные сведения они передавали "Палестинцу", а он уже посылал их в ФСБ из-за "связного" одного из временно оккупированных городов в Запорожье.

Какое наказание ждет предателя

Следователи Службы безопасности сообщили "Палестинцу" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и избрана мера пресечения — содержание под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ночью 18 октября оккупанты обстреляли дом в Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В результате атаки есть погибшие и пропавшие без вести. А по данным ГСЧС, существует угроза обрушения здания.

Всего в результате удара было повреждено 30 многоэтажек, 11 частных домов, два учебных и два медицинских учреждения. Кроме того, ракета попала в легендарный футбольный стадион "Торпедо". Пострадали коммуникации арены и спортзал, где выбило окна.

Позже в полиции показали видео первых минут после российского удара по Запорожью.