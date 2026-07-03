СБУ викрила генерала РФ, який наказав атакувати Краматорськ

Сергію Кузовльов. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України спільно з прокуратурою заочно повідомила про підозру російському генерал-полковнику Сергію Кузовльову, якого слідство вважає організатором ракетного удару по Краматорську на Донеччині у червні 2023 року. Унаслідок атаки загинули 13 мирних жителів, ще десятки людей зазнали поранень.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

За що генералу РФ оголосили підозру

За даними слідства, на момент обстрілу Кузовльов обіймав посаду командувача Південного військового округу Збройних сил РФ. Саме він, за версією правоохоронців, віддав наказ про завдання удару двома крилатими ракетами "Іскандер-К", які були випущені з території Ростовської області РФ.

Внаслідок атаки загинули 13 цивільних, ще 56 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім людських жертв, були зруйновані та пошкоджені десятки цивільних об'єктів, зокрема заклад харчування, понад 120 приватних будинків, чотири навчальні заклади та більше десяти автомобілів.

Слідчі також встановили, що для коригування удару російські військові використали інформацію, отриману від завербованого місцевого жителя. Раніше, за матеріалами СБУ, його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Наразі російському генерал-полковнику заочно інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчиненим за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські правоохоронці та співробітники Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження щодо начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова. За даними слідства, його підозрюють в організації масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема смертельної атаки на Київ у ніч проти 2 липня, яка призвела до численних жертв серед мирного населення.

Як повідомляли Новини.LIVE, Служба безпеки України спільно з польськими правоохоронцями викрила групу осіб, яка, за даними слідства, діяла в інтересах російських спецслужб. Їх підозрюють в організації проплачених антиукраїнських акцій на території країн Європейського Союзу з метою дискредитації України та поширення російських наративів.