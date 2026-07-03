Воєнні злочини Валерія Герасимова: СБУ розпочала розслідування

Валерій Герасимов. Фото: росЗМІ

Українські правоохоронці та працівники Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження проти начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасимова. Його звинувачують в організації масованих ударів по цивільних об'єктах України, у тому числі й смертоносної атаки по Києву у ніч проти 2 липня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Служби безпеки України.

Російський начальник Генштабу Валерій Герасимов віддає накази бити по Україні

Кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів генерала армії РФ Валерія Герасимова відкрили слідчі Служби безпеки під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Начальника генерального штабу збройних сил Росії підозрюють у безпосередній причетності до організації масованих ракетно-авіаційних обстрілів цивільної інфраструктури України.

Зокрема, матеріали справи стосуються останньої повітряної атаки на Київ та Київську область, яку російські війська здійснили 2 липня цього року. Унаслідок того обстрілу загинули та дістали поранення мирні жителі, а також руйнувань і пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки й об'єкти соціальної сфери.

Для повітряних нападів на столицю та інші українські міста підпорядковані Герасимову збройні угруповання найчастіше застосовують ударні безпілотники дальнього радіусу дії типу "Шахед/Герань", а також ракети "Калібр", "Кинджал", "Циркон", "Іскандер" та ракети типу "Х".

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За вказівками посадовця російські військові планують, готують та виконують ці удари, залучаючи кораблі-ракетоносії, бомбардувальну авіацію та наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси.

В СБУ зазначили, що такі масштабні обстріли цивільних об'єктів є прямим порушенням статей 51 і 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. Злочинні дії російського генерала розслідують за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за віддання наказу про вчинення дій, що порушують закони та звичаї війни, передбачені міжнародними договорами. Комплексні слідчі заходи наразі тривають.

Новини.LIVE повідомляли, що в 2024 році у червні Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Тим часом наслідки масованого ракетного удару по Києву, завданого 2 липня, виявилися катастрофічними. Сьогодні, 3 липня, президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 30 осіб, а ще майже 100 людей отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали в Дарницькому районі столиці, де досі шукають людей. Крім того, глава держави проінформував про нові нічні та вечірні обстріли цивільних об'єктів, зокрема лікарень та житлових будинків, в інших регіонах України, та вкотре закликав міжнародних партнерів негайно посилити протиповітряну оборону.