СБУ та польські спецслужби зірвали мережу російських провокацій у Європі

Польська поліція. Фото: policja.gov.pl

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Польщі викрила групу осіб, яка за завданням російських спецслужб організовувала проплачені антиукраїнські мітинги на території Європейського Союзу.

Про це повідомила СБУ, передає Новини.LIVE.

Хто організовував антиукраїнські акції

За даними слідства, протягом 2025–2026 років зловмисники провели п'ять псевдопротестів у Варшаві та Вроцлаві. Організатори шукали учасників через особисті контакти та обіцяли їм винагороду від 100 до 200 доларів США за одноразову участь в акціях.

У ході міжнародного розслідування СБУ та Агентство внутрішньої безпеки Польщі встановили причетність 11 осіб. Серед них — двоє громадян Білорусі та дев'ятеро громадян України, які перебували на території ЄС. За інформацією спецслужб, куратори з Росії координували дії організаторів, які забезпечували учасників агітаційними матеріалами, проводили інструктажі та виплачували готівкову винагороду за участь у мітингах.

У СБУ зазначили, що головною метою таких акцій була дискредитація України на міжнародній арені та спроба дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країнах Європейського Союзу. Наразі всіх викритих осіб депортовано до країн їхнього походження.

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