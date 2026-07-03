СБУ разоблачила генерала РФ, отдавшего приказ об атаке на Краматорск

Сергей Кузовлев. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой заочно предъявила подозрение российскому генерал-полковнику Сергею Кузовлёву, которого следствие считает организатором ракетного удара по Краматорску в Донецкой области в июне 2023 года. В результате атаки погибли 13 мирных жителей, ещё десятки людей получили ранения.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

За что генералу РФ предъявили подозрение

По данным следствия, на момент обстрела Кузовлёв занимал должность командующего Южным военным округом Вооружённых сил РФ. Именно он, по версии правоохранителей, отдал приказ нанести удар двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", которые были выпущены с территории Ростовской области РФ.

В результате атаки погибли 13 мирных жителей, ещё 56 человек получили ранения различной степени тяжести. Помимо человеческих жертв, были разрушены и повреждены десятки гражданских объектов, в частности заведение общественного питания, более 120 частных домов, четыре учебных заведения и более десяти автомобилей.

Следователи также установили, что для корректировки удара российские военные использовали информацию, полученную от завербованного местного жителя. Ранее, по материалам СБУ, его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

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В настоящее время российскому генерал-полковнику заочно инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские правоохранители и сотрудники Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. По данным следствия, его подозревают в организации массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности смертоносной атаки на Киев в ночь на 2 июля, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины совместно с польскими правоохранительными органами разоблачила группу лиц, которая, по данным следствия, действовала в интересах российских спецслужб. Их подозревают в организации оплаченных антиукраинских акций на территории стран Европейского Союза с целью дискредитации Украины и распространения российских нарративов.