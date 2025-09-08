СБУ затримала екссмотрящого за Оленівською колонією та його спільників

СБУ затримало злочинців. Фото: СБУ/Telegram

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією провели масштабну операцію та затримали 12 учасників організованого злочинного угруповання. Серед них — колишній "смотрящий" за Оленівською колонією, який намагався втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 8 вересня.

Масштабна спецоперація СБУ та поліції

Правоохоронці встановили, що банда тероризувала жителів п’яти регіонів, вимагаючи з підприємців великі суми під виглядом "повернення боргів". У разі відмови платити рекетири погрожували фізичною розправою та нищенням майна. Під час слідчих дій задокументовано, як злочинці намагалися "вибити" 800 тисяч доларів у родини з Прикарпаття.

Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

"Ще в одному з епізодів бандити вимагали гроші у військовослужбовця ЗСУ та погрожували його близьким, якщо той не віддасть заощадження", — зазначили в СБУ.

Під час 28 обшуків у восьми областях вилучили 1,5 млн грн, сім автомобілів преміум-класу, зброю, електронні носії, банківські картки та чорнову бухгалтерію. Одного з організаторів затримали на кордоні при спробі втекти до країни ЄС. Інших учасників узяли за місцями проживання та під час отримання "данини" від потерпілого.

Затримання злочинців. Фото: СБУ/Telegram

Затриманим оголосили підозру за статтею "вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану". Наразі вирішується питання про додаткові підозри за статтями про поширення злочинного впливу. Усіх учасників помістили під варту, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

