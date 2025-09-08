Відео
Головна Новини дня СБУ накрила банду, що тримала в страху кілька областей — деталі

СБУ накрила банду, що тримала в страху кілька областей — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 15:09
СБУ затримала екссмотрящого за Оленівською колонією та його спільників
СБУ затримало злочинців. Фото: СБУ/Telegram

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією провели масштабну операцію та затримали 12 учасників організованого злочинного угруповання. Серед них — колишній "смотрящий" за Оленівською колонією, який намагався втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 8 вересня.

Читайте також:

Масштабна спецоперація СБУ та поліції

Правоохоронці встановили, що банда тероризувала жителів п’яти регіонів, вимагаючи з підприємців великі суми під виглядом "повернення боргів". У разі відмови платити рекетири погрожували фізичною розправою та нищенням майна. Під час слідчих дій задокументовано, як злочинці намагалися "вибити" 800 тисяч доларів у родини з Прикарпаття.

СБУ накрила банду, що тримала в страху кілька областей — деталі - фото 1
Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

"Ще в одному з епізодів бандити вимагали гроші у військовослужбовця ЗСУ та погрожували його близьким, якщо той не віддасть заощадження", — зазначили в СБУ.

Під час 28 обшуків у восьми областях вилучили 1,5 млн грн, сім автомобілів преміум-класу, зброю, електронні носії, банківські картки та чорнову бухгалтерію. Одного з організаторів затримали на кордоні при спробі втекти до країни ЄС. Інших учасників узяли за місцями проживання та під час отримання "данини" від потерпілого.

СБУ накрила банду, що тримала в страху кілька областей — деталі - фото 2
Затримання злочинців. Фото: СБУ/Telegram

Затриманим оголосили підозру за статтею "вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану". Наразі вирішується питання про додаткові підозри за статтями про поширення злочинного впливу. Усіх учасників помістили під варту, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що СБУ оголосила у розшук російського репера й пропагандиста Тимура Юнусова (Тіматі), який відкрито підтримує агресію РФ проти України та поширює кремлівські наративи.

Раніше повідомлялося, що СБУ розкрила деталі справи про агентурну мережу ворога, до складу якої входив співробітник центрального апарату НАБУ. 

СБУ банда спецоперація Нацполіція затримання
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
