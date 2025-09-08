Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 12:47
Тіматі оголосила в розшук СБУ — що відомо
Російський репер Тіматі. Фото: росЗМІ

Служба безпеки оголосила в розшук російського репера-пропагандиста Тимура Юнусова (Тіматі). Він підтримує війну РФ проти України та сприяє російській пропаганді. 

Відповідні дані оприлюднені в базі Міністерства внутрішніх справ України.

Реклама
Читайте також:

Тіматі оголосила в розшук СБУ

У базі МВС дані російського репера розміщенні в категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". 

Відомо, що Тіматі звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму. 

Тіматі в розшуку СБУ
Розшук Тіматі. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 13 червня 2025 року СБУ повідомила про підозру російському співаку Тіматі. Він взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому Криму. 

Водночас в червні минулого року стало відомо, що Тіматі будуватиме ресторани в окупованому Маріуполі. Розпочати відкриття точок планувалося у першій половині 2025 року.

СБУ Тіматі пропаганда війна в Україні розшук
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації