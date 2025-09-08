Тіматі оголосила в розшук СБУ — що відомо

Російський репер Тіматі. Фото: росЗМІ

Служба безпеки оголосила в розшук російського репера-пропагандиста Тимура Юнусова (Тіматі). Він підтримує війну РФ проти України та сприяє російській пропаганді.

Відповідні дані оприлюднені в базі Міністерства внутрішніх справ України.

У базі МВС дані російського репера розміщенні в категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Відомо, що Тіматі звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму.

Розшук Тіматі. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 13 червня 2025 року СБУ повідомила про підозру російському співаку Тіматі. Він взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому Криму.

Водночас в червні минулого року стало відомо, що Тіматі будуватиме ресторани в окупованому Маріуполі. Розпочати відкриття точок планувалося у першій половині 2025 року.