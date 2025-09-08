Тимати объявила в розыск СБУ — что известно

СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати
Служба безопасности объявила в розыск российского рэпера-пропагандиста Тимура Юнусова (Тимати). Он поддерживает войну РФ против Украины и способствует российской пропаганде.
Соответствующие данные обнародованы в базе Министерства внутренних дел Украины.
Тимати объявила в розыск СБУ
В базе МВД данные российского рэпера размещены в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Известно, что Тимати обвиняют в содействии российской пропаганде, поддержке войны против Украины и легитимизации оккупации Крыма.
Что предшествовало
Напомним, 13 июня 2025 года СБУ сообщила о подозрении российскому певцу Тимати. Он принял участие по меньшей мере в 7 пропагандистских концертах на временно захваченном Крыму.
В то же время в июне прошлого года стало известно, что Тимати будет строить рестораны в оккупированном Мариуполе. Начать открытие точек планировалось в первой половине 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!