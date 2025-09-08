Видео
Україна
Главная Новости дня СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 12:47
Тимати объявила в розыск СБУ — что известно
Российский рэпер Тимати. Фото: росСМИ

Служба безопасности объявила в розыск российского рэпера-пропагандиста Тимура Юнусова (Тимати). Он поддерживает войну РФ против Украины и способствует российской пропаганде.

Соответствующие данные обнародованы в базе Министерства внутренних дел Украины.

Читайте также:

Тимати объявила в розыск СБУ

В базе МВД данные российского рэпера размещены в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Известно, что Тимати обвиняют в содействии российской пропаганде, поддержке войны против Украины и легитимизации оккупации Крыма.

Тіматі в розшуку СБУ
Розыск Тимати. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, 13 июня 2025 года СБУ сообщила о подозрении российскому певцу Тимати. Он принял участие по меньшей мере в 7 пропагандистских концертах на временно захваченном Крыму.

В то же время в июне прошлого года стало известно, что Тимати будет строить рестораны в оккупированном Мариуполе. Начать открытие точек планировалось в первой половине 2025 года.

СБУ Тимати пропаганда война в Украине розыск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
