СБУ накрыла банду, державшую в страхе несколько областей — детали

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:09
СБУ обезвредила банду "экссмотрящего", которая терроризировала 5 регионов - детали
СБУ задержало преступников. Фото: СБУ/Telegram

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией провели масштабную операцию и задержали 12 участников организованной преступной группировки. Среди них — бывший "смотрящий" за Еленовской колонией, который пытался сбежать за границу.

Об этом сообщила прессслужба СБУ в понедельник, 8 сентября.

Масштабная спецоперация СБУ и полиции

Правоохранители установили, что банда терроризировала жителей пяти регионов, вымогая с предпринимателей крупные суммы под видом "возврата долгов". В случае отказа платить рэкетиры угрожали физической расправой и уничтожением имущества. Во время следственных действий задокументировано, как преступники пытались "выбить" 800 тысяч долларов у семьи из Прикарпатья.

СБУ накрила банду, що тримала в страху кілька областей — деталі - фото 1
Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

"Еще в одном из эпизодов бандиты требовали деньги у военнослужащего ВСУ и угрожали его близким, если тот не отдаст сбережения", — отметили в СБУ.

Во время 28 обысков в восьми областях изъяли 1,5 млн грн, семь автомобилей премиум-класса, оружие, электронные носители, банковские карты и черновую бухгалтерию. Одного из организаторов задержали на границе при попытке сбежать в страны ЕС. Других участников взяли по месту жительства и во время получения "дани" от потерпевшего.

СБУ накрила банду, що тримала в страху кілька областей — деталі - фото 2
Задержание преступников. Фото: СБУ/Telegram

Задержанным объявили подозрение по статье "вымогательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения". Сейчас решается вопрос о дополнительных подозрениях по статьям о распространении преступного влияния. Всех участников поместили под стражу, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоит напомнить, что СБУ объявила в розыск российского рэпера и пропагандиста Тимура Юнусова (Тимати), который открыто поддерживает агрессию РФ против Украины и распространяет кремлевские нарративы.

Ранее сообщалось, что СБУ раскрыла детали дела об агентурной сети врага, в состав которой входил сотрудник центрального аппарата НАБУ.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
