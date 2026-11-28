Працівники СБУ та зруйнований енергооб'єкт внаслідок атаки РФ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine; facebook.com/DTEKcompany. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів і Служба безпеки України можуть спільно визначити заходи для обмеження публікацій про наслідки ударів по критичній інфраструктурі. До підготовки відповідних заходів можуть залучити й інші служби. Однією з проблем є поширення такої інформації в анонімних Telegram-каналах.

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, інформує Новини.LIVE.

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Як Кабмін і СБУ планують обмежити публікації про наслідки атак РФ

Дмитро Литвин пояснив, що, за даними Ради національної безпеки й оборони, виконання відповідного пункту доручили, зокрема, Службі безпеки України. Водночас до підготовки заходів можуть долучити й інші служби.

Радник президента також звернув увагу на те, що значна частина таких публікацій з'являється в анонімних Telegram-каналах. Це ускладнює роботу над визначенням механізмів обмеження поширення відповідної інформації.

Раніше РНБО доручила уряду невідкладно вжити заходів для обмеження висвітлення в медіа наслідків ударів, строків відновлення пошкоджених об'єктів і перебігу будівництва захисних споруд.

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Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про посилення захисту критичної інфраструктури на опалювальний період 2026/27 року. Документ передбачає заборону для медіа публікувати інформацію, зокрема фото та відео, про пошкодження таких об'єктів, строки їх відновлення та будівництво захисних споруд.

Повний текст рішення РНБО має гриф "Для службового користування", однак закритими залишаються лише пункти 9–11. Також указ скасовує попередній документ від 17 жовтня 2023 року щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури та енергетики. Контроль за виконанням нового рішення покладено на Секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Також ми писали, що Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі в межах взаємного перемир’я, якщо на це погодиться Росія. Президент нагадав, що Київ підтримав відповідну ініціативу США ще у 2025 році, однак ситуація відтоді не змінилася. За словами глави держави, Москва досі не погоджується на енергетичне перемир’я.