Сотрудники СБУ и разрушенный энергообъект в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine; facebook.com/DTEKcompany. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет министров и Служба безопасности Украины могут совместно определить меры по ограничению публикаций о последствиях ударов по критической инфраструктуре. К подготовке соответствующих мер могут быть привлечены и другие службы. Одной из проблем является распространение такой информации в анонимных Telegram-каналах.

Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет Новини.LIVE.

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Как Кабмин и СБУ планируют ограничить публикации о последствиях атак РФ

Дмитрий Литвин пояснил, что, по данным Совета национальной безопасности и обороны, выполнение соответствующего пункта поручили, в частности, Службе безопасности Украины. В то же время к подготовке мер могут присоединиться и другие службы.

Советник президента также обратил внимание на то, что значительная часть таких публикаций появляется в анонимных Telegram-каналах. Это затрудняет работу по определению механизмов ограничения распространения соответствующей информации.

Ранее СНБО поручила правительству безотлагательно принять меры по ограничению освещения в СМИ последствий ударов, сроков восстановления поврежденных объектов и хода строительства защитных сооружений.

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Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об усилении защиты критической инфраструктуры на отопительный период 2026/27 года. Документ предусматривает запрет для СМИ публиковать информацию, в частности фото и видео, о повреждениях таких объектов, сроках их восстановления и строительстве защитных сооружений.

Полный текст решения СНБО имеет гриф "Для служебного пользования", однако закрытыми остаются только пункты 9–11. Также указ отменяет предыдущий документ от 17 октября 2023 года о защите объектов критической инфраструктуры и энергетики. Контроль за выполнением нового решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре в рамках взаимного перемирия, если на это согласится Россия. Президент напомнил, что Киев поддержал соответствующую инициативу США еще в 2025 году, однако ситуация с тех пор не изменилась. По словам главы государства, Москва до сих пор не соглашается на энергетическое перемирие.