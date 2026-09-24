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СБС: Україна випробувала протибалістичний комплекс Корал

Ua ru
24 вересня 2026 21:06
Ексклюзив
Український "Корал" показали на міжнародній виставці в Польщі
Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

Україна представила власний протибалістичний ракетний комплекс "Корал", розроблений державним підприємством "Луч". Систему презентували під час міжнародної виставки у Польщі. Під час офіційної презентації українські розробники продемонстрували не лише макет комплексу, а й кадри його роботи.

Про це в ефірі День.LIVE розповів військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" Іван Киричевський, передає Новини.LIVE.

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Військовий розповів про новий український комплекс

Киричевський зазначив, що поява власного протибалістичного комплексу є важливою для України. Водночас він наголосив, що говорити про "Корал" як про серійний інструмент наразі ще зарано.

"Я не думаю, що це ми можемо говорити зараз про серійний інструмент, але головне, що в нас свій протибалістичний комплекс з'явився", — сказав військовослужбовець.

Таким чином, під час виставки в Польщі Україна продемонструвала власну розробку для протидії балістичним загрозам, представивши також відеоматеріали роботи комплексу.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 24 вересня українська протиповітряна оборона під час нічної атаки РФ перехопила близько 60% балістичних цілей. Серед збитих ракет були "Циркон", "Іскандер-М", KN-23 та С-400, а після сьомої ранку противник додатково запустив 104 безпілотники.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте обговорив наслідки трьох хвиль російських ударів по Києву. Також вони говорили про щоденну потребу України в ракетах-перехоплювачах до Patriot та формування зимового пакета допомоги.

Польща зброя війна в Україні розробка оборонні технології
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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