Український "Корал" показали на міжнародній виставці в Польщі

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

Україна представила власний протибалістичний ракетний комплекс "Корал", розроблений державним підприємством "Луч". Систему презентували під час міжнародної виставки у Польщі. Під час офіційної презентації українські розробники продемонстрували не лише макет комплексу, а й кадри його роботи.

Про це в ефірі День.LIVE розповів військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" Іван Киричевський, передає Новини.LIVE.

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Військовий розповів про новий український комплекс

Киричевський зазначив, що поява власного протибалістичного комплексу є важливою для України. Водночас він наголосив, що говорити про "Корал" як про серійний інструмент наразі ще зарано.

"Я не думаю, що це ми можемо говорити зараз про серійний інструмент, але головне, що в нас свій протибалістичний комплекс з'явився", — сказав військовослужбовець.

Таким чином, під час виставки в Польщі Україна продемонструвала власну розробку для протидії балістичним загрозам, представивши також відеоматеріали роботи комплексу.

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