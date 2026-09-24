Ефективність ППО по балістиці сягнула 60%: звіт Повітряних сил

Засоби ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Українська протиповітряна оборона перехопила близько 60% балістичних цілей під час нічної атаки РФ. Серед збитих ракет були "Циркон", "Іскандер-М", KN-23 та С-400. Крім того, противник випустив 288 дронів, а вже після сьомої ранку запустив ще 104 безпілотники.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юірй Ігнат.

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Українські захисники краще відбили російську атаку з балістичними ракетами

Під час останнього комбінованого удару українським військовим вдалося нейтралізувати більшість балістичних ракет та швидкісних повітряних цілей, що рухалися за відповідною траєкторією. Показник успішного перехоплення на цьому напрямку сягнув 60%.

Таких результатів вдалося досягти завдяки появі на озброєнні нових протиракетних систем від західних союзників.

"Власне, статистика говорить про те, що дійсно 60% хочеться більше. Це говорить про те, що з'явилися засоби, про які теж було анонсовано, про передачу Україні від країн-партнерів антибалістичних ракет. Звісно, що їх треба значно і значно більше і взагалі налагоджувати виробництво їх, масштабувати його, можливо, на території нашої держави чи країн-партнерів", — заявив в ефірі "Ранок.LIVE" начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він додав, що тема посилення захисту від балістичного озброєння та розвитку відповідних вітчизняних проєктів постійно звучить у промовах президента, зокрема під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Паралельно через погіршення погодних умов росіяни надалі можуть частіше використовувати базові моделі дронів типу "Шахед".

Бойова робота продовжилася й після настання ранку. Починаючи з 07:00, 24 вересня, до повітряного простору України зайшли ще 104 ворожі безпілотники, з яких орієнтовно 25 були оснащені реактивними установками. Нові хвилі, як пояснив Ігнат, заходили через Чернігівську область із території Брянської області РФ, тримаючи курс на Київське водосховище.

Також групи дронів фіксували в різних районах Житомирської області та на півночі Вінниччини з переважним вектором руху на південний захід.

"Тому динамічно змінюється обстановка, шахеди знову заходять, як бачимо, працюють. Результати ми дамо пізніше, мабуть, підвечорі", — пояснив Ігнат.

Новини.LIVE повідомляли, що під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Володимир Зеленський обговорив наслідки нещодавніх трьох хвиль ударів по Києву та наголосив на терміновому формуванні зимового пакета військової підтримки. Україні щодня потрібні ракети-перехоплювачі до систем Patriot, адже збивати російську балістику без допомоги партнерів неможливо.

Запит на посилення протиповітряної оборони пролунав на тлі чергового масованого удару РФ, адже у ніч проти 24 вересня росіяни атакували Україну ракетами та ударними дронами, зосередившись на Київщині та Одеській області. Сили ППО тоді збили або знешкодили засобами РЕБ 227 ворожих повітряних цілей.