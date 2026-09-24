Эффективность ПВО по баллистике достигла 60%: отчет Воздушных сил

Средства ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Украинская противовоздушная оборона перехватила около 60 % баллистических целей во время ночной атаки РФ. Среди сбитых ракет были «Циркон», «Искандер-М», KN-23 и С-400. Кроме того, противник выпустил 288 дронов, а уже после семи утра запустил ещё 104 беспилотника.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Украинские защитники успешно отразили российскую атаку с применением баллистических ракет

Во время последнего комбинированного удара украинским военным удалось нейтрализовать большинство баллистических ракет и скоростных воздушных целей, двигавшихся по соответствующей траектории. Показатель успешного перехвата в этом направлении достиг 60%.

Таких результатов удалось достичь благодаря появлению на вооружении новых противоракетных систем от западных союзников.

"Собственно, статистика говорит о том, что действительно 60% — хотелось бы больше. Это говорит о том, что появились средства, о которых тоже было объявлено — о передаче Украине странами-партнерами антибаллистических ракет. Конечно, их нужно значительно больше, и вообще нужно наладить их производство, масштабировать его, возможно, на территории нашего государства или стран-партнеров", — заявил в эфире Ранок.LIVE начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он добавил, что тема усиления защиты от баллистического вооружения и развития соответствующих отечественных проектов постоянно звучит в выступлениях президента, в частности во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Параллельно из-за ухудшения погодных условий россияне в дальнейшем могут чаще использовать базовые модели дронов типа "Шахед".

Боевые действия продолжились и после наступления утра. Начиная с 07:00 24 сентября в воздушное пространство Украины вошли еще 104 вражеских беспилотника, из которых примерно 25 были оснащены реактивными установками. Новые волны, как пояснил Игнат, заходили через Черниговскую область с территории Брянской области РФ, держа курс на Киевское водохранилище.

Также группы дронов фиксировались в различных районах Житомирской области и на севере Винницкой области с преобладающим вектором движения на юго-запад.

"Поэтому обстановка динамично меняется, шахиды снова заходят, как видим, работают. Результаты мы сообщим позже, вероятно, ближе к вечеру", — пояснил Игнат.

Новини.LIVE сообщали, что во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский обсудил последствия недавних трех волн ударов по Киеву и подчеркнул необходимость срочного формирования зимнего пакета военной поддержки. Украине ежедневно нужны ракеты-перехватчики для систем Patriot, ведь сбивать российские баллистические ракеты без помощи партнеров невозможно.

Просьба об усилении противовоздушной обороны прозвучала на фоне очередного массированного удара РФ, ведь в ночь на 24 сентября россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами, сосредоточившись на Киевской и Одесской областях. Силы ПВО тогда сбили или обезвредили средствами РЭБ 227 вражеских воздушных целей.