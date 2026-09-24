Украинский "Корал" показали на международной выставке в Польше

Военные ВСУ. Фото: Генштаб

Украина представила собственный противобаллистический ракетный комплекс "Корал", разработанный государственным предприятием "Луч". Система была представлена в ходе международной выставки в Польше. Во время официальной презентации украинские разработчики продемонстрировали не только макет комплекса, но и кадры его работы.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" Иван Киричевский, передает Новини.LIVE.

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Военный рассказал о новом украинском комплексе

Киричевский отметил, что появление собственного противобаллистического комплекса имеет большое значение для Украины. В то же время он подчеркнул, что говорить о "Корале" как о серийном средстве пока еще рано.

"Я не думаю, что сейчас можно говорить о серийном комплексе, но главное, что у нас появился собственный противобаллистический комплекс", — сказал военнослужащий.

Таким образом, во время выставки в Польше Украина продемонстрировала собственную разработку для противодействия баллистическим угрозам, представив также видеоматериалы о работе комплекса.

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