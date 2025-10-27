Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня САП завершила слідство у справі ексголови Хмельницької МСЕК

САП завершила слідство у справі ексголови Хмельницької МСЕК

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:36
Оновлено: 20:36
САП завершила слідство щодо ексголови МСЕК Тетяни Крупи
Тетяна Крупа. Фото: "РБК-Україна"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі ексголови Хмельницької медико-соціальної експертної комісії і колишньої депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи. Йдеться також про її чоловіка та сина.

Про це повідомила пресслужба САП у Facebook у понеділок, 27 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Завершено слідство у справі Тетяни Крупи

У рамках досудового розслідування зʼясувалося, що упродовж 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Крупа незаконно збагатилася на 160 мільйонів гривень.

"Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках", — йдеться у повідомленні.

Дії осіб кваліфікували за:

  • ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей);
  • ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення);
  • ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі).

"Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю", — йдеться у повідомленні.

null
Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня за Тетяну Крупу внесли заставу. Йдеться про суму у розмірі 20 мільйонів гривень.

Раніше польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Крупи. Її підозрюють у нелегальному ввезенні великої суми коштів на територію Польщі.

САП Україна Хмельницька область розслідування МСЕК
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації