САП завершила слідство щодо ексголови МСЕК Тетяни Крупи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі ексголови Хмельницької медико-соціальної експертної комісії і колишньої депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи. Йдеться також про її чоловіка та сина.

Про це повідомила пресслужба САП у Facebook у понеділок, 27 жовтня.

Завершено слідство у справі Тетяни Крупи

У рамках досудового розслідування зʼясувалося, що упродовж 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Крупа незаконно збагатилася на 160 мільйонів гривень.

"Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках", — йдеться у повідомленні.

Дії осіб кваліфікували за:

ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей);

ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення);

ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі).

"Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня за Тетяну Крупу внесли заставу. Йдеться про суму у розмірі 20 мільйонів гривень.

Раніше польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Крупи. Її підозрюють у нелегальному ввезенні великої суми коштів на територію Польщі.