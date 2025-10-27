Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня САП завершила следствие по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК

САП завершила следствие по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 20:36
обновлено: 20:36
САП завершила следствие по экс-главе МСЭК Татьяне Крупы
Татьяна Крупа. Фото: "РБК-Украина"

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу экс-главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии и бывшего депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы. Речь идет также о ее муже и сыне.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook в понедельник, 27 октября.

Реклама
Читайте также:

Завершено следствие по делу Татьяны Крупы

В рамках досудебного расследования выяснилось, что в течение 2020-2024 годов при содействии мужа и сына Крупа незаконно обогатилась на 160 миллионов гривен.

"Часть незаконно полученных средств легализована через фиктивную продажу недвижимости. После чего при содействии мужа средства были вывезены за границу и размещены на счетах в банках", — говорится в сообщении.

Действия лиц квалифицировали по:

  • ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений);
  • ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение);
  • ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере).

"Досудебное расследование начато ГБР, в октябре прошлого года дело передано в НАБУ по подследственности", — говорится в сообщении.

null
Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября за Татьяну Крупу внесли залог. Речь идет о сумме в размере 20 миллионов гривен.

Ранее польские правоохранители открыли уголовное дело против Крупы. Ее подозревают в нелегальном ввозе крупной суммы средств на территорию Польши.

САП Украина Хмельницкая область расследование МСЭК
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации