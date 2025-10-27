САП завершила следствие по экс-главе МСЭК Татьяне Крупы

Татьяна Крупа. Фото: "РБК-Украина"

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу экс-главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии и бывшего депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы. Речь идет также о ее муже и сыне.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook в понедельник, 27 октября.

Завершено следствие по делу Татьяны Крупы

В рамках досудебного расследования выяснилось, что в течение 2020-2024 годов при содействии мужа и сына Крупа незаконно обогатилась на 160 миллионов гривен.

"Часть незаконно полученных средств легализована через фиктивную продажу недвижимости. После чего при содействии мужа средства были вывезены за границу и размещены на счетах в банках", — говорится в сообщении.

Действия лиц квалифицировали по:

ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений);

ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение);

ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере).

"Досудебное расследование начато ГБР, в октябре прошлого года дело передано в НАБУ по подследственности", — говорится в сообщении.

Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября за Татьяну Крупу внесли залог. Речь идет о сумме в размере 20 миллионов гривен.

Ранее польские правоохранители открыли уголовное дело против Крупы. Ее подозревают в нелегальном ввозе крупной суммы средств на территорию Польши.