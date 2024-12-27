Росіяни опублікували новорічне відео, де Санту збила ППО

Санта з "новорічного відео" росіян. Фото: скриншот

Росіяни опублікували "новорічне відео", на якому Санта Клауса збиває протиповітряна оборона РФ. Російський Дід Мороз заявив, що в країні "не потрібно нічого іноземного".

Відповідне публікують соціальні мережі.

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На відео видно, що у небі на санях летів Санта Клаус з подарунками і вітав усіх з новим роком, однак над Кремлем його збила "потужна" російська ППО.

Після цього російський Дід Мороз заявляє: "Нам нічого іноземного не потрібно". У санях Санти видніються ракети, зокрема, з наліпками НАТО.

Нагадаємо, 27 грудня в аеропортах РФ ввели план "Килим" через "загрозу БпЛА". Міноборони країни-терориста заявило, що цієї ночі ППО нібито збила 13 українських дронів.

Також ми писали, що 25 грудня у російському Владикавказі пролунав потужний вибух у торговому центрі "Аланія Молл". Внаслідок вибуху були жертви.