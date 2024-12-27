Россияне опубликовали новогоднее видео, где Санту сбила ПВО

Санта с "новогодним видео" россиян. Фото: скриншот

Россияне опубликовали "новогоднее видео", на котором Санта Клауса сбивает противовоздушная оборона РФ. Российский Дед Мороз заявил, что в стране "не нужно ничего иностранного".

Соответствующее публикуют социальные сети.

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"Новогоднее видео" россиян

На видео видно, что в небе на санях летел Санта Клаус с подарками и поздравлял всех с новым годом, однако над Кремлем его сбила "мощная" российская ПВО.

После этого российский Дед Мороз заявляет: "Нам ничего иностранного не нужно". В санях Санты видны ракеты, в частности, с наклейками НАТО.

Напомним, 27 декабря в аэропортах РФ ввели план "Ковер" из-за "угрозы БпЛА". Минобороны страны-террориста заявило, что этой ночью ПВО якобы сбила 13 украинских дронов.

Также мы писали, что 25 декабря в российском Владикавказе раздался мощный взрыв в торговом центре "Алания Молл". В результате взрыва были жертвы.