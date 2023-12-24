Санду планує провести референдум щодо євроінтеграції Молдови у наступному році

Президентка Молдови Мая Санду. Фото: presedinte.md

Президентка Молдови Мая Санду планує ініціювати проведення референдуму щодо вступу країни до ЄС. Він відбудеться восени 2024 року.

Про це Санду заявила у зверненні з нагоди трьох років президентства, пише NewsMaker.

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"Прошу парламент ініціювати наступної осені організацію референдуму, на якому голос громадян стане вирішальним. Я зобов'язалася зробити все, що мої сили, для виконання місії європейської інтеграції", — сказала вона.

Санду вважає, що загальне опитування можна буде провести восени 2024 року.

Водночас вона нагадала, що лідери Європейського Союзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про вступ із Молдовою — "те, що ще три роки тому здавалося неможливим".

"Ми отримали підтримку цього курсу від країн-членів, і нам потрібна ваша підтримка, дорогі молдовани, для того, щоб досягти успіху", — зауважила президентка.

Крім того, вона попросила громадян підтримати її кандидатуру на виборах 2024 року, аби "завершити місію європейської інтеграції".

Нагадаємо, що лідери країн ЄС на своєму засіданні у четвер, 14 грудня, ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

Також ми писали, що депутат від правлячої партії Молдови "Дія та солідарність" Дойна Герман заявила, що країна планує вийти практично з усіх угод, підписаних у рамках СНД. Таку мету влада Молдови поставила до кінця 2024 року.