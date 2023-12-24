Санду планирует провести референдум по евроинтеграции Молдовы в следующем году

Президент Молдовы Мая Санду. Фото: presedinte.md

Президент Молдовы Мая Санду планирует инициировать проведение референдума по вступлению страны в ЕС. Он состоится осенью 2024 года.

Об этом Санду заявила в обращении по случаю трех лет президентства, пишет NewsMaker.

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"Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим. Я обязалась сделать все мои силы для выполнения миссии европейской интеграции", — сказала она.

Санду считает, что общий опрос можно будет провести осенью 2024 года.

В то же время, она напомнила, что лидеры Европейского Союза недавно одобрили решение о начале переговоров о вступлении с Молдовой — "то, что еще три года назад казалось невозможным".

"Мы получили поддержку этого курса от стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха", — отметила президент.

Кроме того, она попросила граждан поддержать ее кандидатуру на выборах 2024 года, чтобы "завершить миссию европейской интеграции".

Напомним, что лидеры стран ЕС на своем заседании в четверг, 14 декабря, приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Также мы писали, что депутат от правящей партии Молдовы "Действие и солидарность" Дойна Герман заявила, что страна планирует выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Такую цель власти Молдовы поставили до конца 2024 года.