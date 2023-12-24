Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Санду планирует провести референдум по евроинтеграции Молдовы в следующем году arrow

Санду планирует провести референдум по евроинтеграции Молдовы в следующем году

24 декабря 2023 14:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Санду планирует провести референдум по евроинтеграции Молдовы в следующем году
Президент Молдовы Мая Санду. Фото: presedinte.md
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Молдовы Мая Санду планирует инициировать проведение референдума по вступлению страны в ЕС. Он состоится осенью 2024 года.

Об этом Санду заявила в обращении по случаю трех лет президентства, пишет NewsMaker.

Читайте также:

Референдум в Молдове по вступлению в ЕС

"Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим. Я обязалась сделать все мои силы для выполнения миссии европейской интеграции", — сказала она.

Санду считает, что общий опрос можно будет провести осенью 2024 года.

В то же время, она напомнила, что лидеры Европейского Союза недавно одобрили решение о начале переговоров о вступлении с Молдовой — "то, что еще три года назад казалось невозможным".

"Мы получили поддержку этого курса от стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха", — отметила президент.

Кроме того, она попросила граждан поддержать ее кандидатуру на выборах 2024 года, чтобы "завершить миссию европейской интеграции".

Напомним, что лидеры стран ЕС на своем заседании в четверг, 14 декабря, приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Также мы писали, что депутат от правящей партии Молдовы "Действие и солидарность" Дойна Герман заявила, что страна планирует выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Такую цель власти Молдовы поставили до конца 2024 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме