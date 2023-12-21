Молдова планує вийти з усіх угод СНД до кінця 2024 року

Парламент Молдови. Фото: Newsmaker

Депутат від правлячої партії Молдови "Дія та солідарність" Дойна Герман заявила, що країна планує вийти практично з усіх угод, підписаних у рамках СНД. Таку мету влада Молдови поставила до кінця 2024 року.

Про це пише NewsMaker.

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"Ми знаходимося практично на завершальному етапі. Ми запропонували як мету до кінця 2024 року завершити вихід з угод СНД. Але це не означає, що не залишиться кілька невирішених питань… Зараз ми технічно розриваємо договори, підписані в рамках СНД", — сказала вона.

Також у Герман запитали, чи Молдова підписуватиме декларацію про вихід із СНД, чи це станеться автоматично після розірвання всіх угод.

"Необов'язково цей процес має завершитися якоюсь заявою або висловлюванням остаточної позиції про вихід", — відповіла депутатка.

Зазначимо, що на засіданні 20 липня парламент Молдови схвалив у другому читанні проєкт денонсації Конвенції про Міжпарламентську асамблею СНД. "За" проголосували 53 депутати від партії "Дія та солідарність".

Загалом у цьому році депутати парламенту Молдови денонсували 22 угоди в рамках СНД.

Причиною цьому назвали те, що поточна політика, цілі та рішення МПА СНД більше не відповідають цілям та політиці Молдови.

Крім того, держава країни твердо вирішила дотримуватися європейського вектора.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що надання статусу кандидата ЄС Україні та Молдові нічого не означає. На його думку, ЄС загальмує процес вступу.

Також ми писали, що Молдова оголосила про проведення військових навчань поблизу окупованого росіянами Придністров’я. Заходи заплановані з 17 по 22 грудня, вони проходитимуть в Навчальному центрі Бульбоака.