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Молдова планирует выйти из всех соглашений СНГ до конца 2024 года

21 декабря 2023 14:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Молдова планирует выйти из всех соглашений СНГ до конца 2024 года
Парламент в Молдове. Фото: Newsmaker
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Депутат от правящей партии Молдовы "Действие и солидарность" Дойна Герман заявила, что страна планирует выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Такую цель власти Молдовы поставили до конца 2024 года.

Об этом пишет NewsMaker.

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"Мы находимся практически на завершающем этапе. Мы предложили в качестве цели до конца 2024 года завершить выход из соглашений СНГ. Но это не значит, что не останется несколько нерешенных вопросов… Сейчас мы технически разрываем договоры, подписанные в рамках СНГ", — сказала она.

Также у Герман спросили, будет ли Молдова подписывать декларацию о выходе из СНГ, произойдет ли это автоматически после расторжения всех соглашений.

"Необязательно этот процесс должен завершиться каким-либо заявлением или высказыванием окончательной позиции о выходе", — ответила депутат.

Отметим, что на заседании 20 июля парламент Молдовы принял во втором чтении проект денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. "За" проголосовали 53 депутата от партии "Действие и солидарность".

Всего в этом году депутаты парламента Молдовы денонсировали 22 соглашения в рамках СНГ.

Причиной тому назвали то, что текущая политика, цели и решения МПА СНГ больше не соответствуют целям и политике Молдовы.

Кроме того, государство страны твердо решило придерживаться европейского вектора.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предоставление статуса кандидата ЕС Украине и Молдове ничего не означает. По его мнению, ЕС затормозит процесс вступления.

Также мы писали, что Молдова объявила о проведении военных учений вблизи оккупированного россиянами Приднестровья. Действия запланированы с 17 по 22 декабря, они будут проходить в Учебном центре Бульбоака.

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