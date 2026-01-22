Відео
Україна
Головна Новини дня Саміт у Давосі — коли прибуде Володимир Зеленський

Саміт у Давосі — коли прибуде Володимир Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 10:16
У Давосі запланована зустріч Зеленського і Трампа
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський уже вилетів до Давосу, де триває всесвітній економічний форум. Там же запланована його зустріч з президентом США Дональд Трамп.

Про це повідомили в Офісі президента.

Читайте також:

Зеленський прибуде до Давосу

Зазначається, що переговори мають відбутися в межах заходів у Давосі. Деталі порядку денного та теми майбутньої розмови наразі не розголошуються.

В Офісі президента не уточнили, коли саме відбудеться зустріч і чи заплановані інші міжнародні переговори під час візиту Зеленського.

Зазначимо, що після спецнаради, Володимир Зеленський висловився про сподівання від саміту у Давосі. Зокрема, глава держави розраховує на підтримку партнерів для посилення ППО України.

"Говорив із нашою делегацією – Умєров, Буданов, Арахамія. Вони активно працюють з американською стороною, працюють із європейськими представниками щодо можливих зустрічей, і щодо пакетів підтримки. Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить – реальні результати для України – Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів", — заявив Володимир Зеленський 20 січня.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що хоче у Давосі підписати угоду з Володимиром Зеленським, але не уточнив деталі домовленостей. 

Натомість спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що мирні домовленості уже майже сформовані

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Давос саміт в Давосі 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
