У Давосі запланована зустріч Зеленського і Трампа

Саміт у Давосі — коли прибуде Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський уже вилетів до Давосу, де триває всесвітній економічний форум. Там же запланована його зустріч з президентом США Дональд Трамп.
Про це повідомили в Офісі президента.
Зеленський прибуде до Давосу
Зазначається, що переговори мають відбутися в межах заходів у Давосі. Деталі порядку денного та теми майбутньої розмови наразі не розголошуються.
В Офісі президента не уточнили, коли саме відбудеться зустріч і чи заплановані інші міжнародні переговори під час візиту Зеленського.
Зазначимо, що після спецнаради, Володимир Зеленський висловився про сподівання від саміту у Давосі. Зокрема, глава держави розраховує на підтримку партнерів для посилення ППО України.
"Говорив із нашою делегацією – Умєров, Буданов, Арахамія. Вони активно працюють з американською стороною, працюють із європейськими представниками щодо можливих зустрічей, і щодо пакетів підтримки. Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить – реальні результати для України – Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів", — заявив Володимир Зеленський 20 січня.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що хоче у Давосі підписати угоду з Володимиром Зеленським, але не уточнив деталі домовленостей.
Натомість спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що мирні домовленості уже майже сформовані.
