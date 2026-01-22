В Давосе запланирована встреча Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел в Давос, где проходит всемирный экономический форум. Там же запланирована его встреча с президентом США Дональд Трамп.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что переговоры должны состояться в рамках мероприятий в Давосе. Детали повестки дня и темы будущего разговора пока не разглашаются.

В Офисе президента не уточнили, когда именно состоится встреча и запланированы ли другие международные переговоры во время визита Зеленского.

Отметим, что после спецсовещания, Владимир Зеленский высказался о надеждах от саммита в Давосе. В частности, глава государства рассчитывает на поддержку партнеров для усиления ПВО Украины.

"Говорил с нашей делегацией — Умеров, Буданов, Арахамия. Они активно работают с американской стороной, работают с европейскими представителями относительно возможных встреч, и относительно пакетов поддержки. Ракеты для противовоздушной обороны нужны каждый день. Оружие нужно каждый день. Оборудование для восстановления, для резерва нужно каждый день. Если формат Давоса это обеспечит — реальные результаты для Украины — Украина будет там представлена. Никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов", — заявил Владимир Зеленский 20 января.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что хочет в Давосе подписать соглашение с Владимиром Зеленским, но не уточнил детали договоренностей.

Зато спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что мирные договоренности уже почти сформированы.