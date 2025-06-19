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Саміт лідерів ЄС — чи поїде Зеленський в Брюссель

19 червня 2025 18:06
Аркадій Пастула - Редактор
Саміт лідерів ЄС — чи візьме Зеленський участь
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Аркадій Пастула - Редактор

Українського лідера Володимира Зеленського запросили на саміт лідерів Європейського Союзу, який відбудеться в Брюсселі 26-27 червня. Однак він ще не підтвердив своєї участі.

Про це повідомив топдипломат ЄС у коментарі "Суспільному" у четвер, 19 червня.

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Саміт лідерів ЄС

"Ми запросили президента Зеленського, але його участь не підтверджена", — зазначив топдипломат.

Відомо, що під час засідання постійних представників країн-членів ЄС обговорювали порядок денний саміту. Першим питанням буде Україна. У ході обговорення частина держав наполягала на більш жорстких формулюваннях у підсумковому комюніке щодо розширення та військової підтримки, тоді як інші закликали до обережного підходу.

Інші теми для обговорень

Країни-члени ЄС наголосили, що необхідно надіслати Молдові позитивний сигнал в питанні вступу до Союзу.

Під час саміту лідери зосередяться на питаннях безпеки та оборони. 

Стосовно енергетики учасники саміту наполягали на включенні до підсумкового комюніке положень про гарантування безпеки постачання та стабільності цін.

Окрім того, лунали пропозиції передбачити механізми підтримки для країн, які зазнають втрат через поступову відмову від російського газу.

Нагадаємо, 17 червня Зеленський виступив на саміті G7. Зокрема, він закликав посилити санкційний тиск на Росію.

Згодом глава держави повідомив, що країни G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на РФ, включно з фінансовими санкціями.

Володимир Зеленський Європейський союз Україна саміт політики
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