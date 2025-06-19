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Саммит лидеров ЕС — поедет ли Зеленский в Брюссель

19 июня 2025 18:06
Аркадий Пастула - Редактор
Саммит лидеров ЕС — примет ли Зеленский участие
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Аркадий Пастула - Редактор

Украинского лидера Владимира Зеленского пригласили на саммит лидеров Европейского Союза, который состоится в Брюсселе 26-27 июня. Однако он еще не подтвердил своего участия.

Об этом сообщил топ-дипломат ЕС в комментарии "Суспільному" в четверг, 19 июня.

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"Мы пригласили президента Зеленского, но его участие не подтверждено", — отметил топ-дипломат.

Известно, что во время заседания постоянных представителей стран-членов ЕС обсуждали повестку дня саммита. Первым вопросом будет Украина. В ходе обсуждения часть государств настаивала на более жестких формулировках в итоговом коммюнике относительно расширения и военной поддержки, тогда как другие призывали к осторожному подходу.

Другие темы для обсуждений

Страны-члены ЕС подчеркнули, что необходимо послать Молдове позитивный сигнал в вопросе вступления в Союз.

Во время саммита лидеры сосредоточатся на вопросах безопасности и обороны.

Относительно энергетики участники саммита настаивали на включении в итоговое коммюнике положений об обеспечении безопасности поставок и стабильности цен.

Кроме того, звучали предложения предусмотреть механизмы поддержки для стран, которые несут потери из-за постепенного отказа от российского газа.

Напомним, 17 июня Зеленский выступил на саммите G7. В частности, он призвал усилить санкционное давление на Россию.

Впоследствии глава государства сообщил, что страны G7 решительно настроены рассмотреть все варианты усиления давления на РФ, включая финансовые санкции.

Владимир Зеленский Европейский союз Украина саммит политики
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