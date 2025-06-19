Саммит лидеров ЕС — примет ли Зеленский участие

Саммит лидеров ЕС — поедет ли Зеленский в Брюссель
Украинского лидера Владимира Зеленского пригласили на саммит лидеров Европейского Союза, который состоится в Брюсселе 26-27 июня. Однако он еще не подтвердил своего участия.
Об этом сообщил топ-дипломат ЕС в комментарии "Суспільному" в четверг, 19 июня.
Саммит лидеров ЕС
"Мы пригласили президента Зеленского, но его участие не подтверждено", — отметил топ-дипломат.
Известно, что во время заседания постоянных представителей стран-членов ЕС обсуждали повестку дня саммита. Первым вопросом будет Украина. В ходе обсуждения часть государств настаивала на более жестких формулировках в итоговом коммюнике относительно расширения и военной поддержки, тогда как другие призывали к осторожному подходу.
Другие темы для обсуждений
Страны-члены ЕС подчеркнули, что необходимо послать Молдове позитивный сигнал в вопросе вступления в Союз.
Во время саммита лидеры сосредоточатся на вопросах безопасности и обороны.
Относительно энергетики участники саммита настаивали на включении в итоговое коммюнике положений об обеспечении безопасности поставок и стабильности цен.
Кроме того, звучали предложения предусмотреть механизмы поддержки для стран, которые несут потери из-за постепенного отказа от российского газа.
Напомним, 17 июня Зеленский выступил на саммите G7. В частности, он призвал усилить санкционное давление на Россию.
Впоследствии глава государства сообщил, что страны G7 решительно настроены рассмотреть все варианты усиления давления на РФ, включая финансовые санкции.
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