До саміту Кримської платформи долучилися майже 70 делегацій, — Зеленський

Саміт Кримської платформи — Україну підтримали майже 70 делегацій
У понеділок, 24 листопада, у Стокгольмі відбувся саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяли майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Підтримка України на саміті Кримської платформи
"Це особливий формат, парламентський вимір Кримської платформи. Представництво сильне й дуже показове. Країни залишаються на боці України, серця людей залишаються на боці України", — зазначив голова держави.
За його словами, політика більшості іноземних партнерів ґрунтується на тому, що люди підтримують сміливість українців, а також стають на бік справедливості для народів і держав.
"Ми всі в Україні дуже цінуємо принципову позицію щодо територіальної цілісності й суверенітету нашої країни та права українців на власний вибір", — зазначив Зеленський.
Також він подякував голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за об'єднання міжнародних парламентів довкола підтримки України.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів у Женеві мирний план став більш стислим. Крім того, до документа додали більше позицій, які враховують пропозиції партнерів.
Також ми повідомляли про телефону розмову президента України із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Політики обговорили новий етап переговорів щодо мирного плану.
