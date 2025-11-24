Відео
Дата публікації: 24 листопада 2025 23:47
Оновлено: 23:47
До саміту Кримської платформи долучилися майже 70 делегацій, — Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У понеділок, 24 листопада, у Стокгольмі відбувся саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяли майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Підтримка України на саміті Кримської платформи 

"Це особливий формат, парламентський вимір Кримської платформи. Представництво сильне й дуже показове. Країни залишаються на боці України, серця людей залишаються на боці України", — зазначив голова держави.

За його словами, політика більшості іноземних партнерів ґрунтується на тому, що люди підтримують сміливість українців, а також стають на бік справедливості для народів і держав.

"Ми всі в Україні дуже цінуємо принципову позицію щодо територіальної цілісності й суверенітету нашої країни та права українців на власний вибір", — зазначив Зеленський.

Також він подякував голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за об'єднання міжнародних парламентів довкола підтримки України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів у Женеві мирний план став більш стислим. Крім того, до документа додали більше позицій, які враховують пропозиції партнерів.

Також ми повідомляли про телефону розмову президента України із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Політики обговорили новий етап переговорів щодо мирного плану.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
