К саммиту Крымской платформы присоединились почти 70 делегаций, — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В понедельник, 24 ноября, в Стокгольме состоялся саммит Крымской платформы. Участие в нем приняли почти 70 делегаций парламентов и международных организаций.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Скриншот сообщения Telegram-канала Zelenskiy/Official

Поддержка Украины на саммите Крымской платформы

"Это особый формат, парламентское измерение Крымской платформы. Представительство сильное и очень показательное. Страны остаются на стороне Украины, сердца людей остаются на стороне Украины", — отметил глава государства.

По его словам, политика большинства иностранных партнеров основывается на том, что люди поддерживают смелость украинцев, а также становятся на сторону справедливости для народов и государств.

"Мы все в Украине очень ценим принципиальную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны и права украинцев на собственный выбор", — отметил Зеленский.

Также он поблагодарил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука за объединение международных парламентов вокруг поддержки Украины.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что после переговоров в Женеве мирный план стал более сжатым. Кроме того, в документ добавили больше позиций, которые учитывают предложения партнеров.

Также мы сообщали о телефонном разговоре президента Украины с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Политики обсудили новый этап переговоров касательно мирного плана.